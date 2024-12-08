شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط نظام الأسد .. اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق والان نبدء بالتفاصيل

سقوط نظام الأسد

الدمام - شريف احمد - في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تم اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وبثت قناة العربية مقاطع فيديو تظهر أشخاصًا يمزقون لافتة كبيرة على جدار السفارة الإيرانية.ويظهر في اللافتة صورة قاسم سليماني، الذي قتل عام 2020 في العراق في هجوم بطائرة درون أمريكية، وحسن نصر الله زعيم حركة حزب الله، الذي قتل في سبتمبر الماضي في هجوم بالقرب من بيروت.وذكرت تقارير إخبارية أن طاقم السفارة فر، ولم تكن هناك أي مقاومة للمقتحمين.وكانت الفصائل المسلحة أعلنت فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.و أعلنت فصائل المعارضة السورية "هروب" الرئيس بشار الأسد، و"بدء عهد جديد" لسوريا، بعد دخول قواتها دمشق.فيما أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداه لتسليم المؤسسات الى أي "قيادة" يختارها الشعب السوري.