شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تدعو مواطنيها المتواجدين فى سوريا إلى توخى الحيطة والحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت السفارة الليبية في دمشق اليوم الأحد، مواطنيها المتواجدين والمقيمين في سوريا إلى توخي الحيطة والحذر في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي قد تؤثر على سلامتهم.

وحثت السفارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الليبية - جميع الأطراف على الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، والابتعاد عن المناطق التي تشهد اضطرابات أو أعمال عنف.

ودعت المواطنين الليبيين في دمشق إلى سرعة التواصل معها لتسجيل بياناتهم حتى تتمكن من مراجعة ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.