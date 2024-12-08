شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: مستعدون لدعم الشعب السوري برحلته نحو مستقبل مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، كل السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام حقوق الإنسان.



وأضاف نحن مستعدون لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل، موضحا أن ملايين السوريين عبروا عن رغبة واضحة في وضع ترتيبات مستقرة وشاملة للانتقال.



من جانبه قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، سندعم المحتاجين في سوريا بالغذاء والوقود والخيام والبطانيات.



وأضاف أن على جميع الأطراف في سوريا الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين.