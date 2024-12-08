شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مريضة فشل كلوى عمرها 17 عاما مع عدوان الاحتلال على غزة منذ نعومة أظافرها والان مع تفاصيل الخبر

رغم عمرها الذي لم يتخط الـ17 عاما، إلا أنها عاصرت حروب ومشاهد مروعة قد لا يكون قد شهدها إنسان آخر قد يكون عمره أكثر من 70 عاما في دولة أخرى مستقرة وآمنة، فحجم الآلام التي تعرضت لها الفتاة الفلسطينية زينة كمال العامودي، أكبر من أن يتخليه أحد، ومنذ أن كان عمرها عاما واحدا، شهدت العدوان الإسرائيلي على غزة في 2008، وإن لم تدرك الجرائم المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في بلادها - آنذاك - لأنها كانت لا تزال رضيعة.

لم تمر سنوات طويلة حتى شاهدت زينة كمال العامودي، بعينها الدمار وهي بعمر 7 سنوات خلال عدوان 2014، ثم أصيبت بالفشل الكلوى، وهي بعمر 15 عاما فقط، والمعاناة لم تتوقف عند هذا الحد بل جاء العدوان الأخير ليزيد من مأساتها ويتسبب بتوقف جلسات الغسيل الكلوى وانقطاع العلاج والنزوح وفقدان الأهل والأقارب، فهذا ببساطة ملخص موجز جدًا لقصة "زينة العامودي" النازحة في مدينة غزة.



المريضة زينة العامودي

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تقول "زينة كمال العامودي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها تذهب للغسيل الكلوى منذ عام ونصف بعد إصابتها بالفشل الكلوى، وكان هناك انتظام في عملية الغسيل والعلاج حتى جاءت الحرب الإسرائيلية وتدمر معها مستشفى الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان وتنقطع جلسات الغسيل الكلوى.

"تعرض للموت أربع مرات بعد انقطاع خدمات مستشفى الشفاء وكمال عدوان، ونقص الطعام الصحي مما أثر على صحتى بالسلب وزادت شدة المرض، وأصبحت لا أجد المواصلات التي أذهب من خلالها للمستشفى لإجراء الغسيل"، هنا تتحدث زينة العامودي عن معاناتها اليومية التي أصبحت أشبه بالجحيم وهي تشاهد بعينها القصف والأشلاء في الشوارع خلال ذاهبا لمستشفى الشفاء الطبي للعلاج، بعد أن عادت للخدمة مؤخرا عقب انسحاب الاحتلال منها.

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وتضيف: "أجرى جلسة غسيل كلوى مرتين أسبوعيا الآن وحالتي الصحية أصبحت صعبة للغاية، منذ شهور طويلة لم تتحسن بسبب الطعام غير الصحى الذي أتناوله يوميا والذي يؤثر بشكل كبير على الكلى، وجلستين أسبوعيا لم تعد كافية وجسمي لم يعد يتحمل زيادة سوء وضع وأحتاج زيادة عدد الجلسات لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، واضطر للسير مشيا على الأقدام حتى أصل إلى مستشفى الشفاء لعدم وجود مواصلات والحالة الصحية لا تسمح بالذهاب كل هذه المسافة الكبيرة من المخيم للمستشفى مرتين في الأسبوع".



التقرير الطبي لزينة مريضة الفشل الكلوى

وتؤكد زينة العامودي، أن الطبيب أبلغها بأن حالتها الصحية تتطلب غسيل ثلاث مرات أسبوعيا ولكن بسبب زيادة عدد المرضى وقلة أجهزة الغسيل لم تعد المستشفى قادرة إلا على إجراء جلسات غسيل مرتين فقط أسبوعيا، متابعة :"اضطر للوقوف طابور طويل في كل مرة أذهب فيها للعسيل وأحيانا أذهب وأعود للمخيم ولا استطيع الغسيل نظرا لعدم وجود كهرباء أو مياه، وأبلغنا الدكتور غازي اليازجي رئيس قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي في غزة بأننا قد نضطر للغسل مرة واحدة أسبوعيا بسبب انقطاع السولار وهو ما سيمثل كارثة على مرضى الغسيل الكلوى".