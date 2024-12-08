شكرا لقرائتكم خبر عن 21 عامًا بين سقوط تمثالي صدام و"الأسد" والان نبدء بالتفاصيل

تحطيم تماثيل "الأسد"

الدمام - شريف احمد - في عصر يوم الأربعاء 9 إبريل 2003 استخدم العراقي كاظم الجبوري، مطرقة في تحطيم تمثال الرئيس الراحل صدّام حسين الكائن في ساحة الفردوس بقلب العاصمة العراقية.وسبق ذلك أن تقدمت دبابة أميركية عملاقة لاقتلاع التمثال من مكانه، في تمام الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم لتسقطه أرضاً.وقد قامت مجموعة من المواطنين العراقيين بربط التمثال بحبل استعاروه من دبابة أميركية في محيط ساحة الفردوس وسحبه.وبعد 21 عامًا من سقوط تمثال صدام، سقطت تماثيل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في بلدة تلو الأخرى مع تقدم فصائل المعارضة المسلحة حتى استولت على دمشق وأسقطت النظام.وأظهرت مشاهد قيام أهالي بلدة جرمانا، على بعد نحو 10 كيلومترات من وسط دمشق، بإسقاط تمثال حافظ الأسد، على غرار ما جرى في مدينة درعا وقبل أيام في مدينة حماة التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة.كما حطم سكان في مدينة اللاذقية السورية معقل عائلة بشار الأسد، تمثالا لأبيه حافظ في حي الشيخ ضاهر، وفقا لتسجيل مصور.وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت، أشخاصًا في حلب يحطمون تمثالا لباسل الأسد، الشقيق الراحل لبشار الأسد، وتمثالا نصفيًا للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والد بشار.