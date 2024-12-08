شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة السورية: لا أعرف مكان بشار الأسد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء السوري، محمد الجلالي، إنه لا يعرف ما الوجهة التي غادر إليها الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبيل فتح العاصمة دمشق.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة العربية، أن آخر تواصل مع "الأسد"، كان مساء السبت بخصوص حديث عن الخدمات.





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