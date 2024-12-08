شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ديسمبر.. جوجل يوثق نهاية حكم بشار الأسد والان نبدء بالتفاصيل

هروب الأسد

احتفالات بالعاصمة

الدمام - شريف احمد - ما كاد ينتهي حكم الرئيس السوري بشار الاسد على أرض الواقع مع دخول الفصائل المسلحة فجر الأحد إلى العاصمة دمشق، وإبلاغ الجيش السوري ضباطه بسقوط النظام، حتى اعتمدت الموسوعة الحرة على جوجل "وكيبيديا" تاريخ انتهاء حكم الأسد.وحددت ويكيبيديا تاريخ حكم بشار من الـ17 من يوليو عام 2000 وحتى اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة "هروب" الرئيس بشار الأسد، و"بدء عهد جديد" لسوريا، بعد دخول قواتها دمشق.وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداه لتسليم المؤسسات الى أي "قيادة" يختارها الشعب السوري.وأفاد شهود وكالة فرانس برس عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة السورية، وسط إطلاق نار كثيف معظمه في الهواء ابتهاجا، بينما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يحتفلون ويهتفون في شوارع دمشق.وأعلنت الفصائل المعارضة عبر حسابها "إدارة العمليات العسكرية" على "تلغرام" "الطاغية بشار الأسد هرب"، و"نعلن مدينة دمشق حرة".خرج السوريون إلى شوارع العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وارتفعت أصوات الرصاص في عموم العاصمة وعلى مداخلها وكافة محاورها احتفالا بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد.وقال سكان يعيشون في مدينة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن " الكثير من جنود الجيش السوري غادروا مواقعهم العسكرية وتركوا المقرات دون أي حماية.