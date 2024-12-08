شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وإيران تبحثان علاقات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال لقائه، عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.



وتبادل الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.