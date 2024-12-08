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قطر وإيران تبحثان علاقات التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال لقائه، عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.


وتبادل الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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