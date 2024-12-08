شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / آخر أخبار سوريا.. انهيار سريع لنظام الأسد واحتفالات في دمشق والان نبدء بالتفاصيل





أخبار متعلقة

إخلاء مطار دمشق

مؤسسات سوريا



سوريا.. الحفاظ على أملاك الدولة

احتفالات في دمشق

الدمام - شريف احمد - أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تلغرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة وصيحات "الله أكبر" في شوارع العاصمة.أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة "هروب" الرئيس بشار الأسد، و"بدء عهد جديد" لسوريا، بعد دخول قواتها دمشق.وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداه لتسليم المؤسسات الى أي "قيادة" يختارها الشعب السوري.وأفاد شهود وكالة فرانس برس عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة السورية، وسط إطلاق نار كثيف معظمه في الهواء ابتهاجا، بينما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يحتفلون ويهتفون في شوارع دمشق.وأعلنت الفصائل المعارضة عبر حسابها "إدارة العمليات العسكرية" على "تلغرام" "الطاغية بشار الأسد هرب"، و"نعلن مدينة دمشق حرة".إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الجيش والداخلية أخليا مطار دمشق الدولي.ونقلت قناة العربية، مقطع متداول لخروج سجناء من سجن صيدنايا في ريف دمشق.دعا رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي جميع السوريين للحفاظ على الأملاك العامة للدولة لأنها ملك لجميع السوريين.وقال الجلالي في كلمة له بثت على مواقع التواصل الاجتماعي "أيها السوريون الغالين على قلبي والذين أنا منكم وأنتم مني أنا في منزلي ولم أغادره وذلك بسبب انتمائي وعدم معرفتي لأي بلد آخر غيره".وتابع "وطننا في هذه الساعات من الإحساس بالقلق والخوف رغم أنهم جميعا حريصون على هذه البلد ومؤسساته ومرافقه فإنني وحرصا على المرافق العامة للدولة والتي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي أحد آخر إنما هي ملكا لكل السوريين فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد وذلل للحفاظ على مقدراته".وأضاف رئيس وزراء النظام السوري"أهيب بالأخوة المواطنين جميعا عدم المساس بأي أملاك عامة لأنها في النهاية هي أملاكهم وأنا هنا في منزل ولم أغادره ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية بحيث أضمن استمرار عمل المؤسسات العامة ومؤسسات مرافق الدولة وإشاعة الأمان والاطمئنان للأخوة المواطنين، وإنني اتمنى على الجميع أن يفكروا بعقلانية في وطنهم وأننا نمد يدنا حتى للمعارضين الذين مدوا يدهم وأنهم تعهدوا بأنهم لن يمدوا يدهم إلى أي إنسان لا ينتمي إلى هذا الوطن السوري".خرج السوريون إلى شوارع العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وارتفعت أصوات الرصاص في عموم العاصمة وعلى مداخلها وكافة محاورها احتفالا بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد.وقال سكان يعيشون في مدينة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن " الكثير من جنود الجيش السوري غادروا مواقعهم العسكرية وتركوا المقرات دون أي حماية.