شكرا لقرائتكم خبر عن الجولاني: مؤسسات سوريا تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسلم رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع الملقب بالجولاني فجر اليوم الأحد نداء جاء فيه: "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

وكان رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي قد دعا جميع السوريين للحفاظ على الأملاك العامة للدولة لأنها ملك لجميع السوريين.

الحفاظ على أملاك سوريا



وأهاب الجلالي في كلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "بالمواطنين جميعا عدم المساس بأي أملاك عامة لأنها في النهاية هي أملاكهم"..متمنيا "على الجميع أن يفكروا بعقلانية في وطنهم وأننا نمد يدنا حتى للمعارضين الذين مدوا يدهم وأنهم تعهدوا بأنهم لن يمدوا يدهم إلى أي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري".

ووجه قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع الملقب بالجولاني فجر اليوم الأحد نداء جاء فيه :"إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يمنع إطلاق الرصاص في الهواء".