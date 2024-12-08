شكرا لقرائتكم خبر عن صور| سوريا .. احتفالات في دمشق بسقوط نظام الاسد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرج السوريون إلى شوارع العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وارتفعت أصوات الرصاص في عموم العاصمة وعلى مداخلها وكافة محاورها احتفالا بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد.

ويسمع منذ ما بعد منتصف ليل السبت الأحد أصوات إطلاق رصاص كثيف في جميع أحياء العاصمة دمشق وخاصة الجنوبية والغربية إضافة إلى ضواحي العاصمة.

وقال سكان يعيشون في مدينة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) إن " الكثير من جنود الجيش السوري غادروا مواقعهم العسكرية وتركوا المقرات دون أي حماية.



ومن أبرز المواقع التي أخليت مقرات الاستخبارات العسكرية ومبنى قيادة الأركان في ساحة الأمويين".

وتابع السكان أن "الشوارع أخليت من عناصر القوات الحكومية وأن احتفالات تجري في الكثير من عموم العاصمة احتفالا بسقوط النظام بعد أنباء عن مغادرة الرئيس بشار الأسد". وأضاف السكان أن "عددا من السيارات تجوب الشوارع ويعتقد أنها لمسلحي الفصائل بعد دخولهم إلى العاصمة ". وأبدى عدد من السكان قلقهم من حالة الفوضى التي ربما تجري بعد سقوط النظام وسط عدم وجود جهة تمسك الأمور في سوريا والخوف من انتشار السلاح الذي خرج بشكل كبير وسط احتفالات الناس. وتسمع في محيط العاصمة دمشق أصوات انفجارات عنيفة جدا . واشتعلت مجددا،الحرب الأهلية السورية، المستمرة منذ عام 2011، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما شن تحالف للمعارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام هجوما مفاجئا في شمال غرب سوريا. وفي تقدم سريع، سيطرت المعارضة على عدة مدن، بما في ذلك حلب وحماة.