شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / "رويترز": بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة والان نبدء بالتفاصيل

الأوضاع في دمشق

الدمام - شريف احمد - قال ضابطان سوريان لوكالة رويترز للأنباء، إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق لوجهة غير معلومة.ونقلت قناة "العربية"، مقطع متداول لفوضى في مطار دمشق بعد انسحاب القوات الأمنية.فيما قال المرصد السوري لـ"لعربية"، إن بشار الأسد غادر الساعة العاشرة مساء أمس السبت من مطار دمشق الدولي.إلى ذلك، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أنها تتجه للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لإذاعة بيان النصر على الرئيس السوري بشار الأسد.