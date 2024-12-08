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عاجل / "رويترز": بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال ضابطان سوريان لوكالة رويترز للأنباء، إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق لوجهة غير معلومة.
ونقلت قناة "العربية"، مقطع متداول لفوضى في مطار دمشق بعد انسحاب القوات الأمنية.
صورة الرئيس السوري بشار الأسد ملقاة على الأرض - أ ف ب

فيما قال المرصد السوري لـ"لعربية"، إن بشار الأسد غادر الساعة العاشرة مساء أمس السبت من مطار دمشق الدولي.

الأوضاع في دمشق

إلى ذلك، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أنها تتجه للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لإذاعة بيان النصر على الرئيس السوري بشار الأسد.
الأوضاع في سوريا - أ ف ب
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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