شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات تلفزيونية: فوضى في دمشق بعد انسحاب الجيش السوري وسيطرة الفصائل والان نبدء بالتفاصيل

الفصائل المسلحة تدخل دمشق

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة العربية، نقلا عن مصادر، إن العاصمة السورية دمشق تعيش حالة فوضى على إثر انسحاب الجيش وسيطرة الفصائل المسلحة.فيما نقلت عن المرصد السوري للعربية، أن قادة الجيش السوري أبلغوا الجنود أنه جرى تسريحهم.إلى ذلك، أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت الدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تلغرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة وصيحات "الله أكبر" في شوارع العاصمة.