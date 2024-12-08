شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / الفصائل المسلحة تعلن دخول دمشق وسط رشقات رصاص كثيفة والان نبدء بالتفاصيل

إخلاء مطار دمشق

الدمام - شريف احمد - أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تلغرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة وصيحات "الله أكبر" في شوارع العاصمة.إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الجيش والداخلية أخليا مطار دمشق الدولي.ونقلت قناة العربية، مقطع متداول لخروج سجناء من سجن صيدنايا في ريف دمشق.