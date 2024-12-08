شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. الجيش والداخلية يخليان مطار دمشق وخروج سجناء "صيدنايا" والان نبدء بالتفاصيل

سجن صيدنايا

حزب الله يسحب عناصره

الدمام - شريف احمد - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الجيش والداخلية أخليا مطار دمشق الدولي.فيما قال سكان في دمشق، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنهم سمعوا رشقات رصاص في العاصمة السورية.ونقلت قناة العربية، مقطع متداول لخروج سجناء من سجن صيدنايا في ريف دمشق.كذلك أفادت العربية، نقلا عن "إدارة العمليات العسكرية" في الفصائل المسلحة، قولها إنها بدأت دخول دمشق.إلى ذلك، سحب حزب الله عناصره من محيط دمشق وحمص باتجاه لبنان ومنطقة الساحل السوري فجر الأحد، على ما أفاد مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس، في وقت أعلنت الفصائل المسلحة سيطرتها الكاملة على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سوريا.وقال المصدر المقرب من حزب الله إن "الحزب أوعز لمقاتليه في الساعات الأخيرة بالانسحاب من منطقة حمص، بعضهم توجه إلى اللاذقية وآخرون إلى منطقة الهرمل في لبنان"، مشيرا إلى أن "مقاتلي الحزب أخلوا كذلك مواقعهم في محيط دمشق".