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"تغييرات سريعة".. العراق يكشف عن مستجدات الصراع في سوريا

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د ب أ - بغداد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، إن الأوضاع في سوريا تشهد تسارعًا بالأحداث وتغييرات سريعة.
وأضاف: نحن نراقب ونتحسب لما يجري، بحسب تصريحاته في مقابلة مع محطة تلفزيون "أي نيوز" المحلية.

حالة تأهب واستعداد

وأوضح أن جميع القوات العراقية في حالة تأهب واستعداد على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا البالغ 620كيلومترا.
وذكر أن هناك اتصالات يومية مع وزير الداخلية السوري، لبحث تطورات الأحداث ولم يطلب منا أي دعم عسكري.

الوضع في سوريا

وبين أن "الوضع في سوريا مضطرب ونحن نتحسب إلى أسوأ الاحتمالات ونعمل باستمرار على تحصين الحدود.
وتابع: "ولم نؤشر أي خروج للمجاميع المسلحة بالعراق الى سوريا... نحن نقوم بأكبر عملية لتحصين الحدود مع سوريا".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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