شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. سقوط قتلى وعدد من المصابين في غارات إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

حرب لبنان

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - قُتل ستة أشخاص في جنوب لبنان في غارات إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية ووسائل إعلام رسمية.وذكرت الوزارة في بيان، أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون عندما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة بيت ليف.وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أيضا بلدة دير سيريان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الغارة في بيت ليف استهدفت منزلًا.كما أوضحت أن عمليات البحث عن ناجين آخرين تحت الأنقاض توقفت، بسبب نقص المعدات اللازمة.في أواخر نوفمبر تُوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ويتولى الجيش اللبناني، إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مراقبة تنفيذ الاتفاق.ويتوقع أن تنسحب القوات البرية للاحتلال الإسرائيلي، تدريجيًا من لبنان في غضون 60 يومًا.ومع ذلك، قال جيش الاحتلال، إنه لا يزال نشطا في جنوب لبنان للتعامل مع الانتهاكات المحتملة للاتفاق، وأن الغارات الجوية ما زالت تحدث بشكل متقطع.