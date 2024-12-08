شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف عن خطوات جديدة لإنهاء القتال الدائر في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

دعم الرئيس السوري

ميناء طرطوس السوري

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا وتركيا وإيران تخطط لاتخاذ خطوات لإنهاء القتال الدائر في سوريا.وقال على هامش المنتدى السياسي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، إن الدول الثلاث تريد بدء حوار بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة.وذكر "لافروف" أن روسيا ستواصل دعم الرئيس السوري بشار الأسد عسكريا والمساعدة في تسوية الوضع.وأضاف في مقابلة خلال المنتدى "نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم نجاح الإرهابيين - حتى لو قالوا إنهم لم يعودوا إرهابيين".وأوضح "لافروف" أن تركيا قلقة بشأن أمن المنطقة الحدودية التركية السورية، وأنه يجري استكشاف خطوات لتهدئة الوضع وتطبيع العلاقات بين البلدين دون تعريض وحدة أراضي تركيا للخطر.كما رفض "لافروف" التقارير التي تفيد بأن السفن الحربية الروسية غادرت قاعدتها البحرية في ميناء طرطوس السوري.وردًا على سؤال عما إذا كانت دعوة المواطنين الروس لمغادرة سوريا وسحب موظفي السفارة علامات على تخلي موسكو عن الأسد، أجاب "لافروف" أن هذه الإجراءات هي ممارسة دبلوماسية.كذلك التقى "لافروف" أيضا بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جاير بيدرسن.