شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا وخيمة تؤوى نازحين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب ساحة الشوا بحي التفاح شرق محافظة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- مربعا سكنيا في منطقة الصحوة قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، "إن المستشفى تعرض لأكثر من 100 قذيفة، بما في ذلك الصواريخ وقنابل الطائرات المسيرة.

وتابع: "كانت الحالة في الجانب الغربي من مبنى المستشفى مروعة، حيث تأثرت جميع الأقسام غرف الجراحة، والأسطح، والساحات، والنوافذ في وحدات العناية المركزة حديثي الولادة".

وأوضح أبو صفية أن هناك ثلاث إصابات داخل المستشفى، وما زال سبب هذا العدوان غير واضح وهو أمر مقلق للغاية، مشيرا إلى أنه تم تدمير خزانات المياه، ومولدات الأكسجين، ومضخات المياه، كما تم استهداف خزانات الوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحدها. ودعا إلى وقف فوري لهذا الهجوم المدمر على مستشفى كمال عدوان.

وفي سياق متصل، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، بعد استهداف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في الحي النمساوي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج وسط قطاع غزة.