شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد طبيب وعائلته في قصف منزل بشمال القطاع والان نبدء بالتفاصيل

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العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد طبيب فلسطيني وزوجته وأطفاله في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، استهدف منزلهم في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق واسعة شمال القطاع، بالإضافة إلى تدمير ونسف مبانٍ سكنية ومنشآت فلسطينية.وفي وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال أجزاًء واسعة من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات.وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة دورا، أحد الإصابات بالرصاص، والأخرى إثر الاعتداء بالضرب عليه.