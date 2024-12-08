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شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد طبيب وعائلته في قصف منزل بشمال القطاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد طبيب فلسطيني وزوجته وأطفاله في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، استهدف منزلهم في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق واسعة شمال القطاع، بالإضافة إلى تدمير ونسف مبانٍ سكنية ومنشآت فلسطينية.
وفي وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال أجزاًء واسعة من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات.
وفي وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال أجزاًء واسعة من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات.
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