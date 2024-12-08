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العدوان على غزة.. استشهاد طبيب وعائلته في قصف منزل بشمال القطاع

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد طبيب فلسطيني وزوجته وأطفاله في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، استهدف منزلهم في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق واسعة شمال القطاع، بالإضافة إلى تدمير ونسف مبانٍ سكنية ومنشآت فلسطينية.
وفي وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال أجزاًء واسعة من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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