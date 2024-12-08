شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل المسلحة تسيطر على مدينة حمص السورية والان نبدء بالتفاصيل

السيطرة على مدينة حمص

تطورات الأوضاع في سوريا

الدمام - شريف احمد - أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة وهيئة تحرير الشام دخول مدينة حمص ليل السبت/ الأحد.جاء هذا بعد مناوشات استمرت ثلاثة أيام، فيما قال سكان بمدينة حمص، إن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت إلى جميع أحياء مدينة حمص.وأشاروا إلى انسحاب الجيش السوري من المدينة، ونزل الكثير من الأهالي إلى الشوارع.وأكد السكان، أن قوات الجيش السوري بدأت منذ ساعات المساء الانسحاب من مدينة حمص، والتوجه إلى العاصمة دمشق.وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن تقدم فصائل الجنوب باتجاه العاصمة دمشق بعد ظهر السبت.وبعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدينة حمص يصبح الطريق إلى العاصمة دمشق مفتوحًا.يأتي هذا فيما تقدمت فصائل بالفعل بعد ظهر السبت باتجاه مدن وبلدات ريف دمشق الشمالي الشرقي.وكانت سيطرت الفصائل المسلحة على مدينة حلب، يوم الجمعة الماضية.وتوجهت الفصائل إلى محافظة إدلب ثم سيطرت على مدينة حماة يوم الخميس الماضي قبل أن تتوجه إلى مدينة حمص.