شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل السورية المسلحة تلعن سيطرتها على مدينة حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفصائل المسلحة فى سوريا إنها سيطرت على كامل مدينة حمص، وذلك بعد أيام قليلة من سيطرتها على مدينتي حلب وحماة واستكمالها السيطرة على محافظة إدلب.

وقبيل منتصف ليلة السبت/الأحد، قالت الفصائل المسلحة فى سوريا إنها بدأت التوغل في مدينة حمص، ثم أكدت أنها تمشط أحياء المدينة بعد انسحاب قوات الجيش منها.

من جانبه، أكد القائد في غرفة العمليات للجماعات المسلحة أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) أن "نعيش حاليا اللحظات الأخيرة لإحكام القبضة على المدينة."

و أكد الجولاني أنه يجب منح الأمان لمن يترك سلاحه.