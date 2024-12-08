شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تجرى حوارا أوليا مع قسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون حوارا أوليا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر حاليا على دير الزور شرقي سوريا.

وأوضحت أن الحوار مع (قسد) يأتي وسط قلقها من تقدم الفصائل المسلحة والجماعات الإرهابية، وفق وصفها.

في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الخارجية جدعون ساعر تأكيده أن تل أبيب لا تتدخل في الصراع الجاري في سوريا.