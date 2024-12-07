محمد بن زايد يستقبل الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السبت، الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في دولة إسرائيل.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء بالشيخ موفق طريف الذي هنأ دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الــ 53، متمنياً للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

من جانبه شكره رئيس دولة الإمارات متمنياً له دوام الصحة والعافية وزيارة موفقة إلى دولة الإمارات.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم.

وأشاد الشيخ موفق طريف بمبادرات الشيخ محمد بن زايد وجهوده الخيّرة الداعمة للسلام والتنمية إضافة إلى نهجه الإنساني الذي يستهدف الإنسان وبناءه في مختلف مناطق العالم.