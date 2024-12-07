الخليج اليوم .. السعودية.. ضبط أكثر من 18 ألف وافد مخالف في المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الجهات الأمنية السعودية عن حصيلة جديدة لعمليات ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل البلاد في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الجاري.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة 18,489 مخالفا، منهم 10,824 مخالفا لنظام الإقامة، و4,638 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,027 مخالفاً لنظام العمل.

وأكد بيان للداخلية لسعودية أنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,125 شخصًا 42% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 57 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوضح البيان أنه تم ضبط 31 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وكشف بيان الداخلية السعودية أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 25,484 وافداً مخالفا، منهم 22,604 رجال، و2,880 امرأة.

وأوضح البيان أنه تمّت إحالة 17,982 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2,427 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9,529 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

المصدر: عكاظ