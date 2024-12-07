الخليج اليوم .. أمير قطر يؤكد أهمية التعاون مع مصر في مواجهة التطورات الإقليمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد أمير قطر تميم بن حمد أهمية التعاون المصري القطري وتكاتف البلدين الشقيقين في مواجهة التطورات الإقليمية الحالية.

وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أمير قطر حرصه على استمرار فتح قنوات اتصال دائمة مع الدولة المصرية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء في مصر.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب، خلال اللقاء عن تقديره للدور المُهم والريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في محيطها العالمي والإقليمي، في ضوء التطورات الحالية التي يشهدها الإقليم.

وأضاف أن أمير قطر أشار خلال اللقاء إلى مقابلته مع الرئيس السيسي، الشهر الماضي، على هامش انعقاد قمة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث تباحثا حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تعزيز التعاون بين البلدين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

كما أشار "تميم" إلى زيارة رئيس الوزراء القطري الأخيرة إلى مصر، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الزيارة واستكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر الحمصاني، أن مدبولي من جانبه، نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أمير دولة قطر، ورغبته الجادة لتعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية المصرية القطرية خلال المرحلة الأخيرة على شتى الأصعدة؛ السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأكد مدبولي، استمرار المشاورات مع فرق العمل من الحكومة القطرية لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس وزراء قطر إلى مصر نهاية شهر نوفمبر الماضي، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها مع الجانب القطري في أقرب وقت ممكن.

وبحسب البيان، اتفق مدبولي مع ما تم طرحه بشأن أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف الملفات المطروحة على الساحة في هذه المرحلة، بما يسهم فى تحقيق مصلحة البلدين.

ويشارك مدبولي، نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.