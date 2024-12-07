الخليج اليوم .. لافروف ينتقد منظم حوار "منتدى الدوحة" بسبب مقاطعته له بشكل متكرر: جزء من ثقافة الإلغاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منظم حوار "منتدى الدوحة" واصفا إياه بـ "جزء من ثقافة الإلغاء" بسبب مقاطعته له بشكل متكرر خلال شرحه الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.

وردا على سؤال حول آفاق حل الأزمة الأوكرانية، لفت لافروف انتباه المنظم إلى أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تعود إلى عام 2014، لكنه بدأ بمقاطعة الوزير الروسي وتغيير الموضوع.

وأشار لافروف مخاطبا المنظم الذي قال بدوره إنه يخشى عدم الالتزام بالوقت: "بمجرد أن يدور الحديث حول الأسباب الجذرية التي لا تعجبك، فإنك تحاول تغيير الموضوع. إذا كان الوقت ينفد فأنا كنت على حق، أنت أردت إغراقي بالأسئلة المتعلقة بسوريا".

وكان منظم الحوار يطرح على الوزير لافروف العديد من الأسئلة في سياق الأحداث التي تجري في سوريا، وكان يقاطعه كلما انتقل إلى موضوع الأزمة في أوكرانيا.

وقد ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كلمة في منتدى الدوحة الـ22، الذي تجري فعالياته في العاصمة القطرية الدوحة، لمدة يومين (7 و8 ديسمبر الجاري) تحت شعار "حتمية الابتكار".