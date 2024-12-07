شكرا لقرائتكم خبر عن هوكستين: الوضع فى سوريا نقطة ضعف جديدة لـ"حزب الله" وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكى آموس هوكستين اليوم (السبت) أن الوضع فى سوريا يشكل نقطة ضعف جديدة لـ"حزب الله" اللبناني، لأنه يصعب على إيران إدخال الأسلحة بينما يبدو أنها تنسحب من سوريا.



وقال هوكستين، فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، "لا أعتقد أننا قضينا على (حزب الله) أو هزمناه، لكنه ربما لا يكون قوياً بما يكفى لمهاجمة إسرائيل أو دعم الرئيس السورى بشار الأسد".



ويأتى هذا التصريح على هامش الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التى تقام تحت شعار "حتمية الابتكار"، برعاية تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مدار يومى 7 و8 ديسمبر الجاري، بالعاصمة القطرية.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت فى وقت سابق اليوم أن إيران بدأت إجلاء قادتها وأفرادها العسكريين من سوريا منذ أمس الجمعة، حسب مسؤولين إقليميين وإيرانيين، فى إشارة إلى عجز إيران عن مساعدة الرئيس السورى بشار الأسد للبقاء فى السلطة.