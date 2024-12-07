شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الطبية فى غزة: إسرائيل تخطط لتفريغ شمال القطاع بقطع الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية فى قطاع غزة بسام زقوت، أن إسرائيل تحاول تنفيذ خطتها بتفريغ شمال القطاع من خلال قطع الخدمات فى الشمال منذ أكثر من 60 يوما .



وقال زقوت - فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - إنه لا يمكن للكوادر الطبية الدخول إلى شمال قطاع غزة إلا بطلب وتنسيق من منظمة الصحة العالمية أو المؤسسات الدولية العاملة، لافتا إلى أن نسبة الطلبات المقدمة لدخول شمال قطاع غزة والتى يتم الموافقة عليها لا تتجاوز 9%.



وأضاف أن شمال القطاع يعتمد حاليا على الكوادر الطبية الموجودة داخل القطاع علما بأنه الأمس واليوم تم تحييد مستشفيين من أصل 3 مستشفيات موجودة فى شمال القطاع، حيث طلب من الوفد العامل فى المستشفى الأندونيسى الخروج من مدنية غزة، كما تم إخلاء مستشفى كمال عدوان وهو المستشفى الرئيسى الموجود فى الشمال من الأطباء واعتقال بعض المرضى وإخراج الباقى إلى مدينة غزة .



وشدد زقوت على أن الوضع الصحى فى شمال القطاع مأساوى وكارثى ولا يمكن معالجته بسبب أن العدوان أصبح مستمرا وطالما لم يتم السماح بإدخال الموارد الأساسية سواء من طواقم صحية أو أدوية أو المعدات الطبية اللازمة أو للمحروقات اللازمة لتشغيل المولدات اللازمة للمستشفيات، منوها بأن كل ذلك لا يمكن استئنافه إلا بوقف العدوان فى شمال القطاع وبدء السماح للطواقم الطبية للدخول واستعادة الخدمات.