شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية لبنان: التزمنا بقرار وقف إطلاق النار استنادا للشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن لبنان التزمت بالقرار الدولي لوقف إطلاق النار استنادا للشرعية الدولية مثلما تلتزم لبنان دائما بكل ما هو قانوني وشرعي.

وقال مولوي - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الحكومي الاستثنائي في مدينة صور اليوم السبت - "إن الوضع فيما يخص الأجهزة الأمنية دقيق وجيد جدا" ، منوها بأن قوات الأمن الداخلي تعمل على مدار الساعة ولم تترك تمركزاتها في الجنوب بالرغم مما تعرضت له بعض المراكز الأمنية من تدمير جزئي أو تدمير كلي.

وأضاف أن كل قوات الأمن متواجدة على الأرض من قوات الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني لإعادة بناء وترميم كل المراكز الأمنية التي تضررت جراء الحرب، مؤكدا: "نتابع عودة أهالي جنوب لبنان إلى ديارهم تشبثا منهم بأرضهم وإيمانهم الكبير والعميق بشرعية دولتهم وبسط سلطة الدولة والقانون والأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان".

وتابع الوزير "إن الحكومة اللبنانية أطلقت اليوم خلال الاجتماع مجلس الوزراء "مرحلة إعادة الإعمار" عبر إرسال مشروع القانون اللازم إلى مجلس النواب لتنظيم هذه العملية" ، لافتا إلى أن الحكومة ستتابع تلك العملية ضمن أحكام الدستور اللبناني الذي يرعى ويحمي الممتلكات العامة والخاصة وضمن كل الأطر القانونية والتنظيمية وبكثير من الإنسانية والتقدير لأهالي الجنوب ووجوب بقائهم بكرامة عالية ورأس مرفوع في أرضهم.