شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى: مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام زياد المكارى، إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مرفوضة وقد تراجعت، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني ينتشر على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا ويتخذ الإجراءات المناسبة تزامناً مع الأحداث هناك، وقال إن الجيش سيحمي الحدود الشرقية والشمالية والكلام عن تلقي لبنان ضمانات من الجماعات المسلحة بعدم الدخول إلى أراضيه غير صحيح".

وأضاف أن الحكومة وافقت خلال جلستها في ثكنة بنوا بركات بمدينة صور جنوب لبنان، على مشروع قانون لإعادة بناء المساكن المُهدمة جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه ستتم إزالة الردميات وأنقاض المباني المدمرة وتنظيف المساحات في الجنوب من القنابل العنقودية، كما أوضح أن الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة وقائد الجيش العماد جوزاف عون تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً".

وكانت الحكومة قد عقدت أول اجتماع لها فى مدينة صور جنوب لبنان عقب الحرب الإسرائيلية، اليوم السبت، فى رسالة تضامن مباشرة لأهل الجنوب .