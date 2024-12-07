شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف خروقات الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، المجتمع الدولي، ولاسيما الجهات الراعية للترتيبات الأمنية، بالعمل الجاد لوقف خروقات الاحتلال الإسرائيلي والإسهام الفعلي في تنفيذ وقف إطلاق النار .

وأكد ميقاتي التزام الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701 ، معربا عن تقديره لقوات اليونيفيل والدول التي تنتمي إليها والتي أصرت على استمرارها في مهامها وهو الأساس لوقف إطلاق النار.

وشدد على أن بلاده لم ولن ترهبها كل التهديدات والاعتداءات التي تستهدف إرباكها أو دفعها إلى تبديل خياراتها الوطنية، مؤكدا أن استقرار الجنوب وإعادة إعماره، هو مفتاح استقرار الشرق الأوسط التي لن يعود إليها الأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية وحماية الوطن والأرض وصون كرامة أهلها.

ووجه ميقاتى كلمته للعسكريين اللبنانيين قائلا: "هذه الأرض أرضكم .. والدفاع عنها رسالة سامية مهما كان الثمن، الشعب يقدر تضحياتكم، ونثق بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بحرفية وانضباط وتحرص على كل شبر من أرض الوطن" .