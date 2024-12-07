شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وكندا يدعوان مواطنيهما إلى مغادرة سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت كل من وزارتى خارجية أمريكا وكندا بيانا السبت يدعوا مواطنى البلدين المتواجدين فى سوريا إلى مغادرة البلاد بعد اشتعال فتيل الحرب الأهلية بعد سيطرة فصائل مسلحة على كل من حلب وحماة ومناطق أخرى بعد انسحاب الجيش السورى منهم.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.