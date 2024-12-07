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العدوان على غزة.. استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف منزل وخيمة للنازحين

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 22 فلسطينيًا، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة وحروق بالغة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، استهدف منزلًا وخيمة للنازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 21 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - وفا

العدوان على غزة

كما استشهدت فلسطينية في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين بالمخيم، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع.
الدمار يخيم على قطاع غزة جراء العدوان المستمر- أ ف ب
قصف للاحتلال على خيام النازحين جنوب غزة - أرشيفية
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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