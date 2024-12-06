الخليج اليوم .. الإمارات وتنزانيا تعززان التعاون الثنائي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عُقد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، في أبوظبي أمس.

‏‎وترأست الاجتماع معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي محمود ثابت كومبو، وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة.

و‏‎استعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، وبحثا فرص تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

‏‎وأكدت معالي لانا نسيبة، على الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات الإماراتية التنزانية في المجالات كافة، بما في ذلك العلاقات التجارية المزدهرة، والجهود المشتركة لمواجهة تحديات تغير المناخ، واستكشاف فرص جديدة للاستثمارات.

‏‎وفي ختام الاجتماع، جدد الجانبان التزامهما بتوطيد التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.