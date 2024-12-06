الخليج اليوم .. السعودية.. وفاة الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد آل سعود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة، وفاة الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبد الرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد السبت الموافق 6 جمادى الآخرة 1446 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله إنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"