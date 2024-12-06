الخليج اليوم .. عرض سعودي مذهل.. 700 مليون دولار لعودة مايك تايسون إلى الحلبة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت تقارير صحفية بأن أسطورة الملاكمة مايك تايسون تلقى عرضا سعوديا ضخما بقيمة 700 مليون دولار لخوض نزال إعادة مع الملاكم اليوتيوبر جيك بول.

ويذكر أن جيك بول الذي تحول من مؤثر على الإنترنت إلى ملاكم محترف قد فاز على مايك تايسون في نوفمبر الماضي بقرار بالإجماع في نزال كان قد أثار الكثير من الجدل.

ووفقا لتقرير نشرته "FTTV Boxing" قدم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عرضا مغريا لمايك تايسون بقيمة 700 مليون دولار شريطة أن يتمكن من إسقاط جيك بول بالضربة القاضية خلال 3 دقائق فقط.

وقال آل الشيخ: "جيك بول مجرد مزحة وأنا مستعد لتقديم 700 مليون دولار لمايك تايسون إذا وافق على مواجهة بول في نزال حقيقي وينهيه بالضربة القاضية في غضون ثلاث دقائق".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول هذا العرض الضخم ففي 26 نوفمبر الماضي قال جاك لومباردي الثاني المرشح السابق للكونغرس إنه قد سمع عن العرض ذاته من آل الشيخ.

ومن غير الواضح ما إذا كان مايك تايسون سيقبل هذا التحدي خاصة في ظل الأداء الذي قدمه في نزالهم الأخير.

المصدر: وسائل إعلام