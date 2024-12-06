شكرا لقرائتكم خبر عن الجولانى زعيم مسلحى هيئة تحرير الشام الإرهابية يكشف عن أهدافه فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

كشف زعيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابية أبو محمد الجولانى "أحمد الشرع"، الذى أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب فى عام 2013، خطته فى سوريا، بعد تقدم الجماعات المسلحة فى حلب وإدلب وحماة.

وبدأ الجولانى مسيرته فى صفوف تنظيم القاعدة، وبعد عودته إلى سوريا، قاد فرع التنظيم عندما كانت تحت اسم "جبهة النصرة"، واستمر فى قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة وتطورت منظمته إلى "هيئة تحرير الشام"، المعروفة أيضاً باسم منظمة تحرير الشام، فى أوائل عام 2017.

وطرح الجولانى فى مقابلة مع شبكة CNN، رؤية مختلفة لسوريا، وفى علامة على محاولته تغيير علامته التجارية، استخدم علانية أيضاً اسمه الحقيقى لأول مرة (أحمد الشرع) بدلاً من الاسم الحركى الذى يُعرف به على نطاق واسع.

وقال الجولانى، إن هدف الفصائل المسلحة فى سوريا، هو فى نهاية المطاف الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، ملمحاً إلى أن "الهيئة قد تتفكك فى أى وقت بعد تحقيق هدفها".

وأضاف: "نتحدث عن مشروع أكبر، نتحدث عن بناء سوريا. هيئة تحرير الشام مجرد جزء من هذا المشروع، وقد تتفكك فى أى وقت، إنها ليست غاية فى حد ذاتها بل وسيلة لأداء مهمة، (ألا وهى) مواجهة هذا النظام".