شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية التنسيق مع الدول العربية للخروج بموقف موحد تجاه التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الجمعة، وقوف بلاده إلى جانب سوريا وشعبها وأهمية الحفاظ على سيادتها، مشددا على أهمية التنسيق مع الدول العربية للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني، مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ، حيث بحث معه آخر تطوّرات الساحة السورية وعموم المنطقة، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن الجهود السياسية والدبلوماسية متواصلة من قبل العراق من أجل حفظ الأمن في سوريا.