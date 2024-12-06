شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى ينعى الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود.



وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".