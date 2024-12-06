شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و 95 مصابا خلال 24 ساعة.

التقرير الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى يستثنى منه مستشفيات شمال غزة لصعوبة الحصول على معلومات.



ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 44 ألفا و612 شهيدا و105 ألفا و834 مصابا.