الخليج اليوم .. السعودية تحقق مستهدف الوصول لمليون متطوع قبل عام 2030

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي عن وصول عدد المتطوعين في السعودية، إلى مليون متطوع، فيما وصل عدد الجهات المسجلة في المنصة 8,397، موضحاً أن المنجز يأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ جرى تحقيقه قبل حلول عام 2030 بست سنوات.

وبلغ عدد الفرص التطوعية نحو 440 ألف فرصة تطوعية، طبقاً لوزير الموارد البشرية الذي أشار إلى أن عدد الساعات التطوعية بلغت أكثر من 59 مليون ساعة تطوعية، بينما بلغ حجم العائد الاقتصادي نتيجة العمل التطوعي 1.2 مليار ريال.

وأكد أن العمل التطوعي يُعد وسيلةً من وسائل النهوض بالمجتمعات، ورمزًا للتكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع، وينعكس أثره واقعًا إيجابيًا في حياة المجتمع والوطن، وهو ما أكدته بجلاء رؤية 2030، وأضاف: وصل عدد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي إلى 2.1 مليون متطوع، ووصول عدد الجهات المسجلة في المنصة 8,397.

وبين أن التطوع في السعودية حقق نحو 11% في مؤشر التطوع الاحترافي في السعودية، مقارنة مع نسبة 5% عالميًّا، مؤكدًا أن العمل التطوعي في السعودية لديه منهجية مؤسسية متكاملة، مستندةً على الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، مشيرًا إلى حرص القيادة على العمل التطوعي بصفته ركنًا أساسيًّا في خريطة التنمية الوطنية.