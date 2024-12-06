الخليج اليوم .. إيطاليا تعيّن سفيراً لها في اليمن وتؤكد دعمها للحكومة الشرعية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

الصحافة الآن أعلنت عن سفيرها لدى اليمن، في الوقت الذي حصرتها في برنامجها الشهير في حربها ضد الجماعة الحوثية.

وقال وزير الخارجية أنطونيو أنطونيو تاجاني، إن إيطاليا عينت سفيراً لها لدى اليمن كدليل على سلطاتها الشرعية في الحرب ضد الحوثيين.

وأضاف: "لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، فارسنا في الاجتماع الأول بتعيين الوزير سفير لأنه يعطي إشارة القرب من السلطات الشرعية في البلاد، في حين أن الحرب بين تحتكم كما تعلمون المستمر".

وأردف تاجاني، الذي يرغب في منصب نائب رئيس الوزراء، في مقابلة صحافية: "عندما قررت إيران أنه لن يكون من المناسب، كما يواصل، فإن الحوثيين سيتوقفون أيضًا"، في للرغبات المشتركة.

من أجلها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الحكومة الهامة، لأن هذه المهمة تعتبر مهمة وعكس العلاقات التاريخية بين ضرورة والشعبين الأصدقاء، وعكس أهمية هذه العلاقات.

، دخل بيان صادر عن طوكيو الخارجية بإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عن زير إيطاليا سفيراً لدى اليمن كدليل على سلطاتها الشرعية.