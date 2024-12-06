الخليج اليوم .. جماعة الحوثي تقر بسقوط 31 من مقاتليها خلال نوفمبر الماضي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقرّت جماعة الحوثيين بسقوط 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأفادت إحصائية حديثة نشرتها منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية بأن 31 من مقاتلي جماعة الحوثيين قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2024.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء التابعة للحوثيين، فقد شيعت الجماعة جثامين هؤلاء المقاتلين في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مقتلهم.

وبحسب الإحصائية، فإن قتلى الحوثيين في نوفمير الماضي يمثّل انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالشهر السابق له (أكتوبر) الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً للجماعة.

وأظهرت الإحصائية أن 94% من قتلى الجماعة الشهر الماضي كانوا من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً عسكرية رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، وفردين بلا رتب.

هذا ويصل إجمالي قتلى الجماعة خلال الأحد عشر شهراً الماضية إلى 539 مقاتلا، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية وحلفائها، بينما قضى 45 آخرين في ضربات جوية نفذتها القوات الأميركية والبريطانية ضمن عمليات تحالف "حارس الازدهار".