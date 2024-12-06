الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفلسطيني أوضاع فلسطين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا من دولة رئيس وزراء فلسطين، وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.

وجرى أثناء الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها.