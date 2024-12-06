شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح في غارة للاحتلال على الأراضي اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب خمسة أشخاص بجروح اليوم الجمعة، جراء غارة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.وذكرت الوزارة في -بيان لها- بأن غارة إسرائيلية على بلدة "عيترون" أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح. وأضافت، عمد الجيش الإسرائلي على تفجير منازل في بلدة يارون (قضاء بنت جبيل) جنوب لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي.