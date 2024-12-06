شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تستهدف معبرين حدودين بين لبنان وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية ومعابر حدودية بين سوريا ولبنان، حيث استهدفت معبر جوسيه والعريضة ، والمعبران يشكلان نقطتي وصول مهمتين إلى محافظة حمص السورية التي تسعى الفصائل المسلحة إلى التقدم فيها ضد القوات الحكومية بعد اجتياحهم مناطق واسعة في شمال البلاد.

وأعلن جيش الاحتلال قصفه محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية تم وضعها بالقرب من الحدود بين سوريا ولبنان، زاعما أنها بنى تحتية بالقرب من المعابر الحدودية التابعة للنظام السوري بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى منظمة حزب الله.

وزعم جيش الاحتلال أن هذه الغارات خطوة إضافية لاستهداف قدرات الوحدة 4400، وحدة التسلح التابعة لحزب الله والمسؤولة عن نقل الأسلحة المخصصة لتنفيذ مخططات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش.

ومن جانبه، علق وزير النقل اللبناني علي حمية، قائلا إن الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود من معبر العريضة في شمال لبنان ومعبر جوسيه عند شرق لبنان، وأدت الغارات إلى خروج معبر العريضة الحدودي مع لبنان عن الخدمة.

كما أفادت وكالة أنباء "سانا"، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت جسر العاصي قرب مقام السيدة في بلدة ربلة الحدودية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في منطقة القصير بريف حمص.

وذكرت أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت عددا من عناصر من "حزب الله" .