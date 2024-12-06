شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تتابع بقلق التقارير بشأن قصف مخيم زمزم للنازحين بدارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التقارير المتعلقة بالقصف العشوائى لمخيم زمزم للنازحين فى ولاية شمال دارفور وما نتج عنه من وقوع قتلى ومصابين من المدنيين وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولى الإنسانى.

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة في هذا الإطار عن التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً حرص الجامعة على تنفيذ التزامات إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2024م وما تضمنه من التزام بحماية المدنيين وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجدد المصدر تأكيده على موقف الجامعة الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.