شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات جراء زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب خوزستان في إيران والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أُصيب 48 شخصًا على الأقل جراء زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب محافظة خوزستان جنوب شرق إيران، اليوم الجمعة، حسبما أعلن محافظ خوزستان، محمد رضا زادة.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل، بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وألحق أضرارًا بـ 250 وحدة سكنية. مبينًا وقوع هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، على بعد نحو 8 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة مسجد سليمان جنوب غرب إيران.