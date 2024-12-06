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رئيس الأركان الإسرائيلى السابق: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 10:31 ص

صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلى السابق غادى آيزنكوت، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد صفقة تبادل أسرى شاملة.

وقال غادى آيزنكوت في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أتمنى أن أكون مخطئا لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة شاملة.

وأوضح غادي آيزنكوت، الذي كان عضوا سابقا بمجلس الحرب الإسرائيلي على غزة، أن كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متفقة على أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل شاملة، وأنه لايوجد سبب للانتظار.

وأضاف أن الإنجازات والظروف في غزة أفضل بكثير من لبنان والمخاطر من غزة أقل بكثير من المخاطر من لبنان.

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